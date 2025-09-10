El diputado de ERC, Gabriel Rufián aconseja al Gobierno no "llegar tarde" con las reformas que se necesitan, especialmente en materia de financiación autonómica y vivienda, ante el avance de la derecha. El independentista ha lamentado que no parece que esta legislatura sea la de la vivienda y recuerda que el precio de los pisos en grandes ciudades se dispara mientras los salarios solo crecen de forma testimonial. "La gente en este país invierte en oro, bolsa y pisos", ha asegurado.