Lucía Feijoo Viera

“No quiero homenajes”: la emotiva despedida de Fernández Vara ante su familia socialista

“No quiero homenajes, calles, plazas, premios, medallas; no me propongáis para nada”, dijo Guillermo Fernández Vara en uno de los momentos más emotivos de su trayectoria, durante el congreso en el que Miguel Ángel Gallardo fue ratificado como su sucesor al frente del PSOE de Extremadura. A pocos meses de haber anunciado que padecía un tumor gástrico, el exlíder socialista reapareció vestido con su característica ‘guerrera’ azul y dejó un mensaje cargado de humanidad: “Mi mejor homenaje es mi foto en la casa de los extremeños que vi por primera vez en Santiago de Alcántara”. Con esa frase, puso punto final a décadas de vida política, recordando que su mayor orgullo fue haber contribuido a construir una Extremadura más justa. “Vivamos hoy, luchemos hoy y trabajemos hoy para que otros tengan una vida digna”, concluyó entre ovaciones.