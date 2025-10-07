Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madridse ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional.

