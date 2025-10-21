Lucía Feijoo Viera

Pilar Alegría sobre las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado de “ficción” las acusaciones de financiación ilegal del PSOE por parte de Víctor de Aldama y ha expresado la tranquilidad en el Gobierno y el partido en este asunto. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que el Ejecutivo no está “preocupado” por la situación de la investigación judicial. “Siempre encontrarán por parte del PSOE colaboración y transparencia”, ha manifestado la también ministra de Educación al día siguiente de que el magistrado Leopoldo Puente decidiera citar para el 29 de octubre como testigos al exgerente del partido y a una secretaria del partido. Sobre las declaraciones sin pruebas de Aldama en Telemadrid, Alegría ha sido clara: "Por las noches no veo ficción".