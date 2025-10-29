Lucía Feijoo Viera

Suspendido el desahucio de Maricarmen, la vecina de Retiro de 87 años: "Aquí me quedo y moriré"

MariCarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro, apoyada por el Sindicato de Inquilinas y su letrada, Beatriz Duro, han celebrado este miércoles la paralización temporal del desahucio de su vivienda, que le concedió ayer el juzgado tras emitir un informe Servicios Sociales que ha acreditado su vulnerabilidad. "Gracias a Dios se ha parado, no de la forma que queríamos, pero bueno, de momento me da un poco de tranquilidad", ha declarado en la rueda de prensa ofrecida esta mañana frente a la vivienda. La mujer, de 87 años y con un 50% de minusvalía, lleva viviendo allí casi siete décadas, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua. Tras adquirir el inmueble en 2020, el fondo de inversión Urbagestión intentó subirle el alquile a 2.650 euros, impagables con su pensión de 1.450. Por el momento, la justicia ha suspendido temporalmente la ejecución del alzamiento para dar tiempo a Maricarmen para que presente la documentación que acredite su situación de vulnerabilidad.