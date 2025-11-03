Lucía Feijoo Viera

Óscar Puente asegura que Mazón se va “a la altura de lo que ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado hoy que la decisión de Carlos Mazón llega “tarde y mal”. “Se va a la altura de lo que él ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable culpando a otros y mintiendo sobre la aportación que cada administración ha hecho a la recuperación de Valencia”, ha dicho. En este sentido, Puente le ha recordado que el Gobierno ha aportado 8.200 millones y ha calificado de “falacia” decir que “se les ha dejado abandonados”. El titular de Transportes ha criticado que Feijóo haya tenido que ver durante el homenaje a las víctimas de la DANA “el desgarro” de sus familias para forzar la salida de Mazón. Puente ha señalado a Santiago Abascal de quien ha dicho que tendrá que “levantarse del sofá” y “tomar decisiones”.