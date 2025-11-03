En Directo
Última hora
Directo: Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
Marga Vázquez
València
El cerco se estrecha sobre el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Durante el pasado fin de semana, las presiones para que moviese ficha y de un paso atrás aumentaron tanto desde Génova como desde las filas del PPCV. Tras un octubre intenso y un funeral de Estado por las víctimas de la dana que ha marcado un punto de inflexión para el futuro político de Mazón al frente de la Generalitat, las próximas horas pueden ser decisivas, especialmente tras la publicación de la información según la cual Maribel Vilaplana habría mostrado a Mazón un video de las inundaciones en Utiel a las 17:40 horas del 29-O mientras comían en el Ventorro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incertidumbre y cambio brusco en el tiempo: el frío llega a Andalucía esta semana
- Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
- ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
- Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de noviembre de 2025
- Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año