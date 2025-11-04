LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Torres demandará a Aldama tras el informe de la UCO: "No hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo se reafirma en que no participó en la trama de las mascarillas tras analizar el informe de la UCO de la Guardia Civil, sino que pasa al ataque y anuncia una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama. Durante una comparecencia esta tarde en la sede de su ministerio, Torres ha sostenido que el informe dejaría acreditado que "no hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno". Tampoco el consumo de mujeres prostituidas u otras acusaciones que durante los últimos meses lanzó el empresario. Por todo ello, ha anunciado una demanda por intromisión al honor personal y familiar. Unas "difamaciones" que ha extendido al PP para exigirles disculpas. Más información