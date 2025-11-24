Muere un hombre en el incendio de su casa en Madrid
Un hombre de 96 años ha muerto esta madrugada en Madrid en el incendio de su vivienda en la localidad de Las Rozas. Otras nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del fallecido. El fuego comenzó en una de las habitaciones de la casa. La Guardia Civil investiga ya el origen y las circunstancias del incendio.
Últimos vídeos
CUIDAMOS TU SALUD
¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades oculares?
CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO