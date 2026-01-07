Secciones

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa después de asistir en París (Francia) a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. El presidente del Gobierno de España ha asegurado que “por primera vez empieza a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir que termine la guerra”. “Mi intención es tener una interlocución con Edmundo González y Delcy Rodríguez”, ha informado Sánchez. Más información

