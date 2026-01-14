Lucía Feijoo Viera

Feijóo se pronuncia tras las acusaciones contra Julio Iglesias: “Debemos dejar de especular y esperar a la investigación”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha acudido a El Programa de Ana Rosa. Al ser preguntado sobre los recientes escándalos que están siendo investigados y que apuntan al famoso cantante Julio Iglesias por acoso sexual y trata a dos mujeres que trabajaban para él, entre los años 2021 y 2022, Feijóo ha expresado estar muy sorprendido al igual que todos los españoles, pero espera que se deje de especular y dejar a las autoridades seguir los cauces necesarios para esclarecer la investigación. Más información