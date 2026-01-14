Lucía Feijoo Viera

García-Page: "Es indignante que Junqueras sepa más sobre la financiación de Castilla-La Mancha que yo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este miércoles la propuesta de reforma de la financiación autonómica al considerar que puede beneficiar en exceso a Cataluña en detrimento de otras comunidades. Durante un acto en la Universidad de Alcalá (UAH), García-Page advirtió que su gobierno “no va a consentir que den más dinero a las universidades de Cataluña” y defendió un modelo más equitativo para el conjunto del sistema público.“Aquí estáis en territorio amigo y se valora la universidad pública”, afirmó el dirigente socialista, quien aprovechó su intervención para reivindicar la calidad del sistema universitario castellano-manchego y madrileño. Subrayó además que en su región “no se regalan los títulos”, en una aparente alusión a los recientes debates sobre la calidad y la financiación de las universidades madrileñas. García-Page reiteró que Castilla-La Mancha “no va a aceptar un modelo de financiación que rompa la igualdad entre españoles” y apeló al Gobierno central a buscar un consenso amplio que tenga en cuenta las necesidades de todas las comunidades autónomas. Más información