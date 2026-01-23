Sara Fernández

Ayuso: "No sé por qué se impone esta ley de no decir nada"

Insiste la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que el momento de pedir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario que el pasado domingo costó la vida de al menos 45 personas en Adamuz, en la provincia de Córdoba. "Pienso que ahora lo normal es que, después de un trágico suceso de esas características se quiera saber qué ha ocurrido, que se den explicaciones, que haya transparencia y que se tome alguna responsabilidad", ha señalado este viernes.