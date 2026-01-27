Lucía Feijoo Viera

Azcón recuerda a Alegría la foto con Salazar en el cara a cara aragonés

Quedaban los últimos compases del cara a cara sin que en el debate se hubiera hablado de Ábalos, de Santos Cerdán, o de Puigdemont. Pero el líder del PP le recordó a Alegría la foto de la comida con su excompañero Paco Salazar, cuando ya estaba acusado por presunto acoso a compañeras del partido. La socialista ha encajado bien, pero ha evitado volver a dar explicaciones. Y le ha pedido a Azcón que le hablara como a una "mujer adulta y libre", cuando en ningún momento ha faltado ese respeto. El primer cara a cara los ha dejado satisfechos a todos. Pero serán los aragoneses quienes tendrán la última palabra, el 8F.