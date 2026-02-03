El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones
El Gobierno troceará en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones. El Ejecutivo pretende reducir los riesgos y votar dos decretos por separado, que se prevén llevar este martes al Consejo de Ministros. Uno para la revalorización de las pensiones y otro para los desahucios, lo que permitiría que las medidas se votaran por separado en el Congreso, como ya avanzaba EL PERIÓDICO este lunes. Más información
