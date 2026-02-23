Atlas News

Montero cree que el PP critica la desclasificación de los papeles del 23F por “miedo” a que se conozca su comportamiento

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado hoy la “bienvenida” a la desclasificación de los documentos del 23F y ha asegurado que la crítica del PP responde al “miedo de que se conozca su comportamiento durante esos días”. “El PP hace de la opacidad…la tónica política”, ha dicho desde Grazalema (Cádiz) donde se ha reunido con alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz afectados por las borrascas. Para la vicepresidenta primera esta fecha del 23F ofrece la oportunidad de “reflexionar” sobre la fortaleza de la democracia y sobre la “amenaza” del auge de partidos de extrema derecha “que no cree en la democracia” y “favorece discursos de odio”.