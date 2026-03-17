Secciones

Es noticia
Archivo Denuncia Alcalde AlgabaRetraso Obras BarquetaInversión Ayuntamiento Policía LocalPrevisión Semana SantaEmbalses Sevilla AndalucíaVenta de AntequeraCECOP Semana SantaPacientes Huelga Médicos SevillaInvestigación UCO Diputación AlmeríaGarlochí Semana SantaBollycao Torrijas Domi Vélez
instagramlinkedin
Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”

Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”

Lucía Feijoo Viera

Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en el Senado su viaje a la ceremonia de los Oscar, asegurando que estuvo orientado a respaldar “la creación artística”. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de la senadora del Partido Popular Alicia García Rodríguez sobre su papel en el Ejecutivo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents