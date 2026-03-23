Lucía Feijoo Viera

Yolanda Díaz llama a la movilización social para defender el decreto de la vivienda

Yolanda Díaz asume que el decreto de vivienda que contiene la prórroga de los contratos de alquiler decaerá en la votación en el Congreso ante el rechazo de PP, Vox y Junts, pero recuerda que el decreto "ya está en vigor" y anima a los inquilinos a pedir la prórroga antes de que decaiga, anticipando que el Gobierno llevará la votación al "último día" que esté en vigor. "Durante 30 días -el tiempo que los decretos están en vigor antes de que decaigan- hemos salvado a muchos seres humanos", se felicitó. Más información