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Marlaska dice que ningún extranjero que suponga un riesgo a la seguridad será regularizado

Marlaska dice que ningún extranjero que suponga un riesgo a la seguridad será regularizado

Lucía Feijoo Viera

Marlaska dice que ningún extranjero que suponga un riesgo a la seguridad será regularizado

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PI STUDIO

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que ningún extranjero con antecedentes penales es susceptible de regularización en el proceso, en respuesta a algunas informaciones, y ha insistido en que tampoco lo será ningún migrante que sin tener antecedentes penales suponga un riesgo para la seguridad nacional o un peligro para el orden público. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Marlaska ha aclarado que Instituciones Penitenciarias "cumple" con su obligación de trasladar a los presos preventivos el proceso abierto de regularización y ha subrayado que las personas con antecedentes penales no podrán solicitar la medida. "Tampoco van a ser regularizadas aquellas personas que puedan suponer un peligro, un riesgo para la seguridad nacional y para el orden público" si así lo determina la Policía Nacional en el expediente que elaborará en todos los casos.

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