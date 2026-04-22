Lucía Feijoo Viera

Tensión en el juicio del caso Kitchen por la suspensión de la declaración del abogado Javier Iglesias: “No me gusta su actitud”

La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, ha suspendido este miércoles por la tarde la declaración del abogado Javier Iglesias después de que este se haya negado a responder si conocía al comisario José Manuel Villarejo: "Las conversaciones que yo he mantenido con quien sea, en el ejercicio de mi profesión, es secreto profesional y no pienso responder ni a una sola pregunta que se me haga", ha espetado, para ser interrumpido en ese momento por la magistrada: "No pienso.. es una actitud bastante incorrecta. Será lo que el tribunal decida si usted no está amparado por el secreto profesional", ha explicado Palacios, para después asegurar que analizarán si le vuelven a citar como testigo. Más información