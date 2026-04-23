Lucía Feijoo Viera

Rajoy, sobre M. Rajoy: "Me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado en el juicio de Kitchen, al ser preguntado por apodos para referirse a él como M.Rajoy, 'El Asturiano , o 'El Barbas', que él se llama Mariano Rajoy, "como todo el mundo sabe". "Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", ha completado. Rajoy ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la décima jornada del juicio Kitchen, la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior, bajo su primer Gobierno, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B, una vista en el que no se enjuicia una conexión política de la trama con el Partido Popular. La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio, preguntando al expresidente y líder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Intenros que investigó este procedimiento. Más información