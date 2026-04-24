Lucía Feijoo Viera

Errejón, sobre Mouliaá: “Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y difamaciones”

Íñigo Errejón ha asegurado este jueves a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla que confía en que “la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones” a Elisa Mouliaá, en el marco de la denuncia que él ha presentado contra la actriz. El político ha explicado ante los medios que esta es “la segunda vez” que acude al juzgado por el mismo motivo y ha señalado que Mouliaá no se ha presentado tampoco en esta ocasión, después de que ya no compareciera hace un mes. Errejón ha subrayado que espera que la respuesta judicial llegue “más pronto que tarde” y ha rematado su breve declaración con agradecimientos a los periodistas antes de entrar en el edificio judicial. La comparecencia ha dejado además una imagen llamativa: el exdirigente se ha cruzado a la entrada con el abogado de Elisa Mouliaá, en un episodio más de la batalla judicial entre la actriz y el político, que mantiene abierta una demanda por abuso sexual mientras hoy se tramita la acción impulsada por Errejón por supuestas difamaciones. Más información