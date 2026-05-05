Lucía Feijoo Viera

Borja Sémper regresa a la política con una idea clara: “No voy a participar en circos ni shows políticos”

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha recriminado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que recurran al insulto en sus críticas a rivales políticos y se ha comprometido a no participar "en circos" ni en "shows". "Hemos normalizado el insulto. Hace tres días, el líder del tercer partido le llamaba mierda al presidente del Gobierno. Pero es que un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' (en alusión a Feijóo)", ha lamentado Sémper en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, que ha presentado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es más, ha dicho que han "normalizado" que "periodistas insulten a periodistas, que se insulten entre sí y que sean insultados". A su entender, se ha "normalizado la mala educación" y el Congreso de los Diputados "se ha convertido en el escenario de un circo". Sémper, que ha elogiado el proyecto de Feijóo, ha indicado que él no va a participar "en circos, en insultos, en el barro, en shows, ni acciones políticas para dividir". "Me rebelo ante las normas del juego que nos imponen los extremistas. Su manera de hacer política a mí no me interpela", ha manifestado.