Un café en las alturas: Cristina Sánchez / PI STUDIO

Un café en las alturas: Cristina Sánchez

Tras la entrevista la semana pasada con Manuel Alejandro, ‘escribidor de canciones’ en su propia autodefinición, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para la torera Cristina Sánchez. La primera mujer en salir por la Puerta Grande de Las Ventas como novillera y una mujer pionera que se abrió paso en la década de 1990 en uno de los ámbitos más masculinizados de la cultura española, conversa sobre su vocación, sobre sus vivencias en el albero, sobre la Feria de San Isidro que comienza este viernes, sobre los prejuicios que hubo de afrontar siendo torero y sobre sus grandes hitos en el arte del toreo que han jalonado su carrera profesional.