Lucía Feijoo Viera

Junts vuelve a pedir elecciones a Sánchez o que se someta a una cuestión de confianza

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones o que, en su caso, se someta a una cuestión de confianza. “Hace mes y medio se lo pedimos en la sesión de control, fuimos Junts. Celebramos que los partidos vayan viendo que la actual situación es absolutamente insostenible. Nosotros ya hace más de un año le dijimos que debía someterse a una cuestión de confianza porque un Gobierno que quiere gobernar debe tener mayoría. La única cosa que tiene son los pactos y no los cumple”, ha dicho Nogueras. Además, ha exigido explicaciones al president de Catalunya, Salvador Illa, por la supuesta implicación del PSC en el ‘caso Leire Díez’: “Los indicios son graves”. Eso sí, ha descartado la moción dado que la línea roja de la formación postconvergente es Vox. “Nuestros votos nunca servirán para dar el poder a Vox”, ha enfatizado.