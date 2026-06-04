Lucía Feijoo Viera

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Aznar: "El problema de Euskadi y Cataluña es que el nacionalismo es un fracaso histórico"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha calificado este jueves la situación que atraviesa España de "colapso político" y ha considerado que el problema que tienen el País Vasco y Cataluña es que, tomando "como referencia la Transición, el nacionalismo es un fracaso histórico" y su modelo está "completamente agotado". Aznar, que no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, ha presentado en Bilbao su último libro, 'Orden y libertad', en un acto en el que ha hablado de la situación internacional, española y de Euskadi.