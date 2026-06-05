Lucía Feijoo Viera

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Page dice que ve "posible" que Sánchez no conociera la trama Leire

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que es "posible" que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de lo sucedido con la exmilitante Leire Díez, pero ha incidido en que es necesario "dirimir responsabilidades" y ha reiterado la necesidad de impedir que la causa afecte judicialmente al conjunto del PSOE. En declaraciones a los medios este viernes en Toledo, García-Page ha manifestado que la política es "compleja" y que los dirigentes tienen "muchísima gente" a su cargo por lo que es posible que Pedro Sánchez ignorase lo sucedido con Leire Díez.