Lucía Feijoo Viera

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El increíble recibimiento al Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu

Cerca de 80.000 fieles han participado este lunes en un acto histórico en el estadio Santiago Bernabéu con motivo de la visita del Papa León XIV. El momento central de la jornada fue la procesión conjunta de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli, que recorrieron el césped del coliseo blanco ante una gran ovación. El encuentro, que reunió a representantes de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, incluyó actuaciones musicales y una masiva representación de la Iglesia local, desde parroquias y movimientos hasta delegaciones sociales y de Cáritas. El evento consolidó la masiva acogida de la comunidad diocesana al Pontífice tras su paso por la Catedral de la Almudena.