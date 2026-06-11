Lucía Feijoo Viera

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El Papa agradece "el bien que se hace cada día " en Canarias en una misa multitudinaria

El papa León XIV ha dado las gracias "por tanto bien que se hace aquí cada día" en Canarias, durante la homilía de la misa multitudinaria que se celebra en el estadio de Gran Canaria. "Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día, confiándole el compromiso de todos y al mismo tiempo los sufrimientos de los que esta tierra es testigo", ha comenzado así su homilía el papa después de que esta mañana acudiera al muelle de Arguineguín para poner el foco en el drama migratorio en un emocionante acto. En su homilía ante cerca de 30.000 personas, el pontífice ha invitado a rezar juntos, en esta Santa Misa, "por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar".