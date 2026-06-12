Lucía Feijoo Viera

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Así fue el encuentro del Papa con los migrantes de Las Raíces en Tenerife

En Las Raíces, los migrantes han agradecido a León XIV su sensibilidad y escucha. "Gracias por escuchar a las personas migrantes, a las familias que dejaron su país y empezaron empezamos una nueva vida lejos de casa. Muchas veces el camino es difícil. Hay miedo, tristeza y también soledad. Pero sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante", ha dicho Theodor. En este centro, la mayoría de los alojados actualmente son de Senegal, Gambia y Mali; todos han llegado a Canarias en cayuco y suelen permanecer alrededor de uno o dos meses antes de ser trasladados a otros lugares de acogida en la península. Las personas acogidas son todas mayores de edad y han llegado en cayucos o pateras. Son ahora 685, pero ha habido épocas en las que se han alcanzado cifras de entre 2.000 y 3.000, sobre todo en 2024, cuando hubo un repunte en la llegada de embarcaciones.