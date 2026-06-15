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Felipe VI sobre el debut de la selección: "Creo que es un partido asequible pero nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas"

Felipe VI sobre el debut de la selección: "Creo que es un partido asequible pero nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas"

Lucía Feijoo Viera

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Felipe VI sobre el debut de la selección: "Creo que es un partido asequible pero nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas"

Lucía Feijoo Viera

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Felipe VI ha hablado sobre el debut en el Mundial de la selección esta tarde contra Cabo Verde en Atlanta a las 18:00 horas. El rey ha deseado que los de Luis de la Fuente "lo hagan lo mejor posible" y "a ser posible" que ganen, si bien considera que el choque contra el combinado caboverdiano es un partido "asequible". "Yo creo que es un partido asequible, en principio, pero, bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas. Bueno, digo los partidos de fútbol", ha bromeado el monarca que ha realizado estas declaraciones a los periodistas parlamentarios en el patio del Congreso. Preguntado sobre si cree que España llegará a la final, Felipe VI ha sido claro: "Eso es lo que deseamos todos. Y seguro que ellos son los primeros, y lo van a trabajar".

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