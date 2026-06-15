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Santos Cerdán: "Ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal"

Santos Cerdán: "Ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Santos Cerdán: "Ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dicho hoy que ni montó "ninguna trama", ni hizo "nada ilegal" y que espera que la Justicia aclare los más pronto posible la situación en la que se encuentra envuelto. Lo ha dicho en una breve respuesta a los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados de la localidad de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes, y a donde ha entrado con un escueto "buenos días" dirigido a los periodistas. Ha sido a la salida cuando, también de forma rápida y sin detenerse, ha contestado con un "ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal, y espero que la justicia lo aclare todo pronto. Muchas gracias". Lo ha dicho cuestionado sobre su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa donde también figuran como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros. Más información

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