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La directora de la Guardia Civil explica en el Senado sus contactos con Leire Díez / Senado de España

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La directora de la Guardia Civil explica en el Senado sus contactos con Leire Díez

Senado de España

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Entre peticiones del Partido Popular de que presente su dimisión o sea cesada, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González comparece este martes ante la Comisión de Interior del Senado. Lo hará acorralada por los datos de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha acreditado al menos tres encuentros suyos con Leire Díez, la investigada ‘fontanera del PSOE’ acusada de orquestar una trama para desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y su partido. Los populares la citan para que explique “quién le mandó reunirse tres veces con la 'fontanera' de Ferraz”, “por qué borró sus conversaciones” y “por qué sigue en el cargo”, una vez que se conoció que ha mantenido contactos con Leire Díez.

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