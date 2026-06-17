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Feijóo a Sánchez: “Si yo fuera una mala persona solo le diría una cosa: 'Ánimo, Pedro”

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Feijóo a Sánchez: “Si yo fuera una mala persona solo le diría una cosa: 'Ánimo, Pedro”

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Madrid
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de ser “un cobarde” que tiene “miedo a la democracia” al no apoyar la enmienda de Junts que le insta a disolver las cámaras y convocar elecciones. “Ya no es que no quiera que votemos en urna, es que no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata”, le ha increpado.

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