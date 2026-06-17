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Lluïsa Moret: "La vida cotidiana de todos nosotros pasa en los pueblos, en las ciudades; en los municipios"

"Cuando hablamos de estabilidad, de prosperidad compartida, de cohesión... hablamos de municipios, de pueblos y ciudades", ha reflexionado Moret, poniendo de manifiesto la importancia del municipio. "Cuando hablamos de infraestructuras, transición ecológica, energética, y digital, estamos hablando de pueblos, ciudades y municipios. La vida cotidiana pasa en los pueblos, en las ciudades y los municipios", ha abundado. Más información