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Mònica Acero: "Se puede influir en las respuestas de la IA"

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"Me gustaría quedarme con tres ideas. La primera es que tu posición en la IA no solo depende de lo que decides tú mismo, sino también de lo que deciden los demás; la segunda consiste en que lo que se conversa hoy condiciona la respuesta de mañana. Por último, en tono positivo, la visibilidad se gana, es decir, se puede influir en las respuestas de la IA", ha culminado Acero.

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