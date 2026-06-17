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Sacha Michaud: “Barcelona tiene todos los elementos para ser el ‘hub’ tecnológico número uno”

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Es una de las insignias que más brilla de entre todas las que luce Barcelona, ser el quinto mercado de Europa más importante en la liga del emprendimiento y las 'startups'. Sin embargo, se ha convertido también en la señal más evidente de lo mucho que le está costando avanzar posiciones en el ranking: lleva años en ese lugar. "Debemos aspirar a ser el número uno, tenemos todos los elementos para ser el número uno", ha manifestado el cofundador de uno de los emblemas catalanes en materia de emprendimiento, Glovo.

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