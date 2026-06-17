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Wail Benjelloun, ex Rector de la Universidad Mohammed V de Rabat: "Los estudiantes ya no buscan diplomas, sino habilidades"

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"Las cosas están cambiando. Hay tendencias demográficas, que ahora significan que el número de plazas para estudiantes universitarios es menor a la mitad de lo que está disponible para los estudiantes europeos in situ. Hay una gran necesidad de plazas universitarias, pero los estudiantes ya no buscan diplomas, sino otras formas de educación". Estas han sido las palabras del profesor Wail Benjelloun sobre el cambio de tendencia en la empleabilidad de los jóvenes a nivel mundial.

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