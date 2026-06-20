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El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y le retira el pasaporte

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El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y le retira el pasaporte

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El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y ha dictado la retirada de su pasaporte, lo que le impide salir del territorio nacional. Además, deberá comparecer ante el juzgado cada quince días como medida cautelar. La decisión se produce cinco días después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes y supone un nuevo golpe judicial contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este caso, afecta directamente a su esposa, en una resolución calificada como sin precedentes en España. En un auto de última hora conocido este mismo sábado 20 de junio, el juez ha formalizado la apertura de juicio oral contra Gómez, a quien se le atribuyen cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Tras conocerse la resolución, no han tardado en llegar las primeras reacciones. Desde Moncloa se sostiene que la decisión evidencia “la persecución, la obsesión y la desproporción” del juez, al que acusan de haber llevado a cabo una instrucción que “carece de todo sentido jurídico” y responde únicamente a motivos políticos. Por su parte, el PSOE ha calificado la situación de “escándalo democrático que no se sostiene”, mientras que el ministro Óscar Puente ha hablado de “ignominia” y ha reprochado a la Audiencia Provincial de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial que no hayan actuado para evitar esta situación. Asimismo, desde el entorno gubernamental se compara esta decisión con la adoptada por el juez Calama en una investigación relacionada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que no se consideró necesario imponer medidas cautelares similares, teniendo en cuenta su visibilidad pública y su arraigo en el territorio nacional. Más información

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