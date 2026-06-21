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Cuca Gamarra ve “lógico” el enfado de los sindicatos policiales con el juez Peinado

Cuca Gamarra ve “lógico” el enfado de los sindicatos policiales con el juez Peinado

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Cuca Gamarra ve “lógico” el enfado de los sindicatos policiales con el juez Peinado

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El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ha convocado este lunes por la mañana una reunión de urgencia para estudiar la apertura de un expediente disciplinario de carácter grave al juez Juan Carlos Peinado tras el auto publicado este sábado en el que justifica la retirada del pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, porque considera que hay riesgo de fuga con la ayuda de los policías que la escoltan. Una medida que ha criticado de nuevo hoy con mucha dureza el Gobierno y de la que se desentiende el PP, que eso sí, respalda a la Policía. En unas declaraciones esta mañana de Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, en Logroño, la mandataria conservadora ha afirmado ver “lógico” el enfado de los sindicatos policiales con el juez Peinado. Más información

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