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Felipe VI llama a la cooperación entre gobiernos para afrontar los riesgos de un "mundo fragmentado"

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El rey Felipe VI advirtió este martes de los riesgos que afronta la comunidad internacional en un "mundo fragmentado" y defendió la necesidad de reforzar la cooperación entre gobiernos. Durante la celebración del Diálogo de Políticas del Club de Madrid, celebrado en el Palacio de Cibeles de la ciudad, el jefe del Estado alertó de que el mundo se encuentra ante una encrucijada en la que los gobiernos deben decidir entre reforzar la acción colectiva o sucumbir a “la tentación de replegarse”. Más información

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