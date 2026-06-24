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Feijóo a los socios: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo"

Feijóo a los socios: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Feijóo a los socios: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo"

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención de respuesta pidiendo de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que adelante las elecciones: “Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva usted las cortes y vayamos a votar”, ha dicho. Feijóo ha defendido que su ejercicio como presidente de la Xunta de Galicia es ejemplar y que ni él ni nadie de sus Gabinetes nunca ha “metido la mano en la caja”. “Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco”, ha sentenciado. El líder de los populares ha apuntado a Pedro Sánchez como máximo responsable: “Usted es el nexo político corruptor”. Finalmente, Feijóo ha vuelto a presionar a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez, “hoy mismo”. Más información

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