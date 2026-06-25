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Ayuso devuelve los ataques de Sánchez en el Congreso: "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta"

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Lucía Feijoo Viera

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Ayuso devuelve los ataques de Sánchez en el Congreso: "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta"

Lucía Feijoo Viera

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"Sinvergüenza", "lo más nefasto que hemos tenido en democracia", "disparate para España"... Isabel Díaz Ayuso se ha desquitado hoy después de los dardos que lanzó ayer contra ella Pedro Sánchez para tratar de cercar a Alberto Núñez Feijóo en el debate sobre corrupción en el Congreso de los Diputados. "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta", ha señalado en una entrevista en Telecinco, recuperando el lema que popularizó contra Sánchez en 2023, una expresión acuñada después de que se captara que llamaba "hijo de puta" en un comentario privado en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno mientras este se refería a casos relacionados con la venta de mascarillas que afectaban a su hermano.

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