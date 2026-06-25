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"¡Dimisión!": así celebró el PP la moción que exige a Sánchez una cuestión de confianza

"¡Dimisión!": así celebró el PP la moción que exige a Sánchez una cuestión de confianza

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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"¡Dimisión!": así celebró el PP la moción que exige a Sánchez una cuestión de confianza

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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En una votación que se ha entendido como una cuestión de confianza encubierta, el Congreso ha exigido a Pedro Sánchez que se someta justo a eso, a una cuestión de confianza, pero esta de verdad, con carácter vinculante. El PP, que ya usó ayer su mayoría absoluta en el Senado, a la que solo se sumó Vox, para reclamar elecciones generales, ha logrado este jueves el apoyo nuevamente de los ultras y, en este caso, de Junts Coalición Canaria, para aprobar una moción en la que piden al presidente del Gobierno que compruebe si mantiene la confianza de la Cámara Baja y le exigen su dimisión. Los populares han celebrado el éxito de su iniciativa al grito de "¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!", que la bancada socialista ha trata de cubrir con un sonoro aplauso por las tres leyes aprobadas en este pleno. Más información

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