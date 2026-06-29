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DIRECTO | Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, comparece en el Senado / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, comparece en el Senado

Lucía Feijoo Viera

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La secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázarimputada por el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deberá acudir este lunes a las 11 horas al Senado, donde ha sido citada por el PP y adonde también acudirá este martes, a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para responder a las preguntas de la oposición por el caso de Leire Díez. Más información

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