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La secretaria de Zapatero se acoge a su derecho de no declarar en el Senado

La secretaria de Zapatero se acoge a su derecho de no declarar en el Senado

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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La secretaria de Zapatero se acoge a su derecho de no declarar en el Senado

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado una intervención inicial en la Comisión de Investigación del Senado a la que había sido convocada por el PP para manifestar que no iba a responder a las preguntas de los senadores "siguiendo asesoramiento jurídico" y para preservar sus derechos fundamentales, tras haber sido imputada en la causa en la que se investiga a su jefe. "Voy a mantener silencio en esta comisión no debe entenderse como un desaire, sino coherente con mi condición procesal", ha manifestado. Durante toda la comisión se mantuvo callada y siguiendo los interrogatorios con gesto atento y muy serio. Más información

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