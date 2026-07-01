Sara Fernández

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La reina Letizia despide al equipo médico que viaja a Venezuela: "La sociedad española os lo agradece"

La Reina despide a los cooperantes que van a ayudar a Venezuela.

El contingente médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha partido desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Venezuela. Esta misión se enmarca dentro de las acciones de solidaridad y ayuda internacional que está recibiendo el país latinoamericano. A primera hora de la mañana, la reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores se han desplazado hasta las instalaciones aeroportuarias para despedir personalmente al equipo de profesionales sanitarios antes de su despegue. El objetivo principal de este equipo humano y técnico es levantar un hospital de campaña en la zona para atender a los heridos y a todos los pacientes que requieran asistencia médica urgente. El grupo de intervención de la AECID cuenta con experiencia previa en escenarios de gran complejidad humanitaria, habiendo colaborado recientemente en las labores de emergencia desplegadas tras los terremotos de Turquía y Siria.