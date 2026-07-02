Lucía Feijoo Viera

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Gamarra acusa a Sánchez de "estar al frente de una organización criminal" tras las nuevas imputaciones en el caso Leire

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reaccionado a la imputación de la directora general de la Guardia Civil y del DAO en el caso de Leire Díez. La dirigente del PP señala que “no hay ni un solo día que no salga a la luz un escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez” y recuerda que su partido ya pidió el pasado miércoles su imputación como acusación popular. Gamarra afirma que “el calendario judicial deja a las claras que Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a querer destruirlas desde dentro”. En esta misma línea, asegura que “no se trata de una o dos manzanas podridas, sino que es el uno, el one, el jefe el que está al frente de toda esta organización criminal”. Los populares no solo exigen la dimisión y el cese inmediato de Mercedes González y Manuel Llamas, sino también el del ministro Marlaska por “conocer los contactos de la presunta organización criminal con su directora de la Guardia Civil y por mentir, taparla y respaldarla”. Más información