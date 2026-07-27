Lucía Feijoo Viera

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Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, un órgano asesor del Gobierno compuesto por "los mejores investigadores" de la materia para "ayudar a anticipar riesgos" y a "desarrollar políticas públicas" frente al cambio climático porque "los datos son claros: la emergencia climática mata". Sánchez ha participado en la presentación este lunes de la Red de Refugios Climáticos que ya están disponibles para todos los ciudadanos para refugiarse del calor en episodios de altas temperaturas. El jefe del Ejecutivo ha animado al resto de administraciones públicas a unirse a esta red y ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para habilitar nuevos refugios con comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones.