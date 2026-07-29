Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marlaska da por "técnicamente estabilizados" los incendios de Ávila y Madrid tras arrasar más de 70.000 hectáreas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska destaca la evolución positiva de la emergencia forestal, considerada la más agresiva de la historia de España, permitiendo levantar las evacuaciones y confinamientos. El ministro asegura que los devastadores incendios forestales que han azotado a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid se encuentran "técnicamente estabilizados". Tras varios días de lucha incansable contra las llamas en una situación de emergencia nacional, el cambio en las condiciones del perímetro ha permitido rebajar la peligrosidad. Más información